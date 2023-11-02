Sınırlı Refah!

Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı, yaralıların ve araçların geçişine açıldı. Kapının Gazze tarafında sınırı geçmek için bekleyen kalabalıkların olduğu görüldü. Daha önce Mısır tarafından da Gazze'ye yaralıları almak için ambulanslar geçmişti. Ancak bu ambulansların tekrar geri dönüp dönmediği henüz net değil.Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşmaya göre yabancı pasaportluların ve bazı yaralıların tedavileri için Gazze'den Mısır'a nakliyesine izin verileceği belirtilmişti. BBC'nin Refah Kapısı'nda olan muhabiri, 88 Filistinli yaralının geçişine izin verileceğini bildiriyor. Mısır'dan gelen sayı ise biraz daha az, 81. Reuters haber ajansına konuşan bir Mısırlı kaynak, geçişine izin verilebilecek yabancı pasaportlu sayısının ise 500'e ulaşabileceğini söylüyor.AFP haber ajansı ise 545 yabancı pasaportlu kişinin Gazze'den çıkışına izin verileceğini bildiriyor. BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, kapının Mısır tarafından 10 kilometre içeride bir sahra hastanesi kuruluyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz vatandaşlarının tahliyesi için ekiplerin hazır olduğunu söyledi.