Sınırsız barbarlık

Barbar İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde masum siviller, sağlıkçılar ve gazeteciler dâhil herkesi hedef alamaya devam ediyor. Yerinden edilmiş insanların sığındığı bölgelere düzenlenen saldırılar nedeniyle son 24 saatte hastanelere 51 ölü ve 115 yaralı getirildi. Böylece İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 243'e çıktı. Filistinliler bir yandan bombalar bir yandan da abluka nedeniyle açlıkla mücadele ediyor. Gazze'de gelecek günlerin kritik olacağını belirten Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, "Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor. Bombalar ve mermilerle öldürülmeyenler yavaşça ölüyor. Gazze'de bugün hiçbir yer güvenli değil" dedi.

ÖLÜMCÜL YOKSUNLUK DÖNGÜSÜ

"Siviller gibi insani yardım personeli, ilk yardım ekipleri ve gazeteciler de korunmalı ancak sınır tanımayan bir savaşta öldürülüyoruz" diyen Whittall, Gazze'deki durumun savaşa dahi benzemediğini vurguladı. Whittall, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım ambargosu uyguladığı Gazze'de halkın ölümcül bir şiddet ve yoksunluk döngüsüne sürüklendiğini duyurdu.

BOMBALAR ÇOCUKLARI PARÇALIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise Gazze'deki katliama devam eden İsrail ve ona silah sağlayan ülkelerin durdurulmasını istedi. Albanese, "Artık ciddi anlamda kaç çocuğun, anne ile babaları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte Batı yapımı bombalar onları parçaladıktan sonra aç bırakıldığını, diri diri yakıldığını veya plastik torbalara doldurulduğunu görmemiz gerekiyor?" ifadesini kullandı.