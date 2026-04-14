Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: İsrail ile ortak İHA üretilecek

Vucic, başkent Belgrad'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, İsrail ile Sırbistan'ın askeri alanda iş birliği yaptığını belirtti.

ZORUNLU ASKERLİK 75 GÜN OLACAK

Vucic, İsrail ile ortaklaşa üretecekleri insansız hava araçlarının hem canlıya hem de zırhlı araçlara karşı kullanılabileceğini belirterek, "İsrail teknolojisi olacak, çünkü bunu en iyi yapanlar onlar. Projede yüzde 50 biz, yüzde 50 onlar olacak. Böylece bilgi kazanıyoruz, yenilikçilik kazanıyoruz ve gelecekte bu tür şeyleri yapabilecek kendi insanlarımızı yetiştiriyoruz" dedi.

Vucic, zorunlu askerlik uygulamasının da gelecek yıl başlatılacağını ve sürenin 75 gün olacağını söyledi.