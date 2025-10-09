Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Türkiye ile en iyi ilişkileri istiyoruz"

Sırp lider Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "Türk üretimi dronların ülkeye ulaştığını" açıklamasının ardından X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlara değindi.

Türkiye ile ilişkilerine dair Vucic, "Türkiye ile en iyi ilişkileri istiyoruz. Paylaşımım, ülkesini dünyadaki her şeyden çok seven birinin açıklamasıydı. Biz Türkiye ile ilişkilerimizde altın çağını yaşıyoruz." dedi.

Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce de benzer konuları görüştüğüne işaret ederek, "Yine Erdoğan ile görüşeceğim. Büyük ve başarılı bir ülkenin büyük bir liderinden bahsediyoruz. Ankara'yı küllerinden kaldıran, İstanbul'un çehresini değiştiren ve Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra en büyük Türk lider olan bir insandan. Ülkemizde her zaman hoş karşılanacaktır. Benim görevim iyi ilişkiler kurmak." diye konuştu.

"TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE KARDEŞ TÜRKİYE HALKI"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Vucic'in söylemlerini eleştirerek Türkiye'nin büyük bir NATO ülkesi olduğunu ve Sırbistan'ın, Rusya, Çin ve İran yerine NATO üyesi ülkelerle yakından çalışması gerektiğini belirtti.

Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın çalışmaktan gurur duyduğunu belirttiği paylaşımında, "Sözünün eri bir lider olarak bölgemizdeki tüm halklara karşı her zaman derin ve samimi bir ilgi göstermiş, istikrar, güvenlik ve emniyetin korunmasına olağanüstü katkılar sunmuştur." ifadelerine yer verdi.

Osmani, NATO standartlarına dayalı olarak savunma kabiliyetlerini modernleştirerek, halkının barış ve istikrarını güvence altına alarak ve kolektif güvenliğe aktif biçimde katkıda bulunarak, NATO müttefikleriyle bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Paylaşımını Türkçe yazarak tamamlayan Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye halkı; barışı savunmamıza yardımcı olduğunuz ve her zaman Kosova halkının yanında durduğunuz için. Güçlü bağımız daim olsun."