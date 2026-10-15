Sırbistan, Hırvatistan’a protesto notası verdi

Sırbistan ulusal basınında, diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı dün Hırvatistan'a protesto notası iletti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Notada, seçim süreçlerini dışarıdan etkileme girişimlerinin ve Hırvat medyasının Sırbistan'daki siyasi duruma ilişkin bazı haberlerinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Sırbistan'daki siyasi gelişmelerin, Hırvat medyasında tek taraflı aktarıldığı ve bölgesel istikrarla ilişkilendirildiği öne sürülen notada, bu durumdan endişe duyulduğu, söz konusu yaklaşımın karşılıklı güvene ve iyi komşuluk ilişkilerine katkı sağlamadığı ifade edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve erken genel seçimde başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, katıldığı bir televizyon programında, Hırvatistan'ın Sırbistan'daki seçim sürecine "en açık şekilde" müdahale ettiğini öne sürdü.

Vucic, Sırbistan'ın bu tür dış etkilere karşı tutumunun resmi kayıtlara geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör