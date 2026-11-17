Sırp medyasındaki haberlere göre, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağı, başkent Belgrad'ın kuzeybatısında Stara Pazova ile Nova Pazova bölgeleri arasında düştü.

Kazanın ardından uçak alevler içinde kalırken, bölgeden yoğun siyah duman yükseldi. Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) da uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay yerine ambulans, polis, askeri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri mensupları da olay yerinde bulunuyor.

ENKAZ TAMAMEN YANDI

Sosyal medyadaki fotoğraflarda, uçağın düştüğü tarlada enkazın tamamen yandığı ve yoğun duman çıktığı görüldü.

Sırbistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör