Sırbistan ve Kosova krizinde kritik isim hakkında karar verildi

Kosova'nın kuzeyinde çıkan çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını kabul ettiği için dün Sırbistan'da gözaltına alınan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belgrad Mahkemesinden yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlendiği gerekçesiyle başkent Belgrad'daki bir apartman dairesine dün yapılan baskınla Radoicic'in gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Radoicic'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, Radoicic'e Kosova'ya girme yasağı getirildiği ve Sırbistan birimlerince verilen pasaportuna el konulduğu kaydedildi. Açıklamada, Radoicic'e Sırbistan'dan çıkma yasağı ile her ayın 1'i ile 15'inde imza vermek üzere karakola gitme zorunluluğu getirildiği aktarıldı. Radoicic'in, konulan yasak ve yükümlülükleri ihlal etmesi halinde hakkında tutuklama kararı verilebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi.