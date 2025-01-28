Sırbistan’da binlerce kişi sokağa dökülmüştü: O kişi istifasını verdi

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, haftalardır süren kitlesel yolsuzluk karşıtı protestoların ardından bugün istifa ettiğini açıkladı.

Vucevic, düzenlediği basın toplantısında istifasının Sırbistan'daki gerginliği düşürmeyi amaçladığını bildirdi.

Uzmanlara göre Vucevic'in istifasının erken parlamento seçimlerine yol açması muhtemel. İstifanın, yeni bir hükümet seçmek veya ani seçim çağrısı yapmak için 30 günü olan Sırbistan parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.