Sırbistan’da gözler yeni başbakanda

Sırbıstan yeni bir siyasi döneme girdi. Aylar süren hükümet karşıtı protestolara öncülük eden öğrenci hareketinden doğan Öğrenci Listesi, önceki gün yapılan erken parlamento seçimlerinde tarihi bir zafer kazandı. Öğrenci Listesi, oyların yüzde 53'ünü, Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" Listesi ise yüzde 38,8'ini aldı. 12 yıldır iktidarda olan ve cumhurbaşkanlığı görevinden istifa edip başbakan adayı olan Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti. Öğrenci Listesi adına zafer konuşması yapan akademisyen Radomir Saicic, geleceği inşa etmeye başlayacaklarını belirtti. Bu zafer, hareketin geleneksel bir siyasi parti olarak kurulmamış olması nedeniyle dikkat çekiyor. Toplumun farklı kesimlerindeki hükümet karşıtı seçmenleri bir araya getiren hareket, parlamentodaki 250 sandalyenin tamamı için aday gösterdi. Adaylar arasında tek bir öğrenci bile yoktu.

VUCİC KAYBETTİ

İsrail ile yakın ilişkileriyle dikkat çeken Vucic, ülkesinin İsrail ile ortaklaşa savaş İHA'ları üreteceğini söylemişti. Vucic ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için de "dostum" demişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör