Sırbistan'da kritik dönemeç
Sırbistan, geleceğine dair bir referandum olarak nitelendirilen erken genel seçim için dün sandık başına gitti. Seçimler, 12 yıldır iktidarda olan Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile hükümet karşıtı protestolara öncülük eden üniversite öğrencilerinin desteklediği Öğrenci Listesi arasında bir mücadeleye dönüştü. Seçim Vucic için dönüm noktası niteliğinde. İki dönem boyunca cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Vucic, geçen ay seçim kampanyasına liderlik etmek amacıyla görevinden istifa etti. Vucic'in liderliğindeki SNS'nin seçimlerden birinci çıkması halinde eski Cumhurbaşkanının bu kez başbakanlık görevini üstlenecek.
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