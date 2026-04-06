Sırbistan’da Türkakım’a sabotaj girişimi

Sırbistan'ın Kanjiza bölgesinde, TürkAkım doğalgaz boru hattı yakınlarında iki çantada patlayıcı madde bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, doğalgaz boru hattı yakınlarında bulunan patlayıcıların olası bir sabotaj girişimine işaret ettiğine dikkati çekti. Güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyon başlattığını açıklayan Vucic, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüşerek muhtemel bir gaz kesintisi ihtimali hakkında bilgi verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti. Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Nisan'da, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına sevkiyat yapılan tesise saldırı düzenlediğini açıklamıştı.