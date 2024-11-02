Sırbistan’da yas ilan edildi: Türkiye’den başsağlığı

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişinde 14 kişinin hayatına mal olan facia sonrası ülkede yas ilan edildi. Türkiye, Sırbistan halkına ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Ülkede ulusal yas ilan edildi.Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle Sırbistan halkına ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde dün bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucunda meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Sırbistan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.