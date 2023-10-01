Sırbistan’dan barışı riske atacak adım

ABD'nin yaptığı açıklama Kosova - Sırbistan hattında tansiyonun ne denli yüksek olduğunu gösterdi. Beyaz Saray, Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını belirterek, Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kosova sınırındaki Sırp askeri hareketliliği konusundaki endişelerini dile getirdi.NATO'daki Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) bölgedeki varlığını destekleme görüşmelerine değinen Sullivan, ABD'nin KFOR'u desteklemeye devam edeceğini kaydetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Mayıs ayından bu yana KFOR'un varlığını ve vaziyetini güçlendirdik. Daha dün Kuzey Atlantik Konseyi mevcut durumu ele almak üzere ilave kuvvetlere yetki verdi" dedi. Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.