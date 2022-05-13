Şirin Abu Akile İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü! Uluslararası hukukçular açıkladı: İsrail’den gazetecilere gözdağı

"EBU AKİLE CİNAYETİ FİLİSTİN ULUSAL BİRLİĞİNİ SAĞLADI"

Gazeteci Ebu Akile cinayetinin Filistin-İsrail çekişmesini yeni bir boyuta taşıyacağına dikkati çeken Savrani, "Ebu Akile'nin öldürülmesinin Filistin düzeyinde bir boyutu söz konusu. Bu olay Filistin ulusal birliğini sağladı. Aslında Araplar ve uluslararası toplum da bu konuda tek ses oldu. Avrupa'dan bu cinayeti kınamayan ülke kalmadı." diye konuştu.

Savrani, uluslararası toplumun Filistin ile Ukrayna konusundaki çifte standartlarına dikkati çekerek, "ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini kınamak için iki ay içinde Uluslararası Ceza Mahkemesinde uzmanları ayarladılar. Böylece bizim 25 yıldan beri başaramadığımızı başarmış oldular." ifadelerini kullandı.