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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Sirkeyle ameliyat yapan cerrah dehşeti anlattı

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Sirkeyle ameliyat yapan cerrah dehşeti anlattı
Çaresizlikten bakkaldan aldığı sirkeyle hastalara müdahale etmek zorunda kaldığı için dünyanın gündemine oturan plastik ve rekonstrüktif cerrahı Dr. Ghassan Abu-Sittah, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan korkunç saldırıyı sosyla medya hesabından anlattı: Bu saldırı dünyanın gözü önünde işlenen bir savaş suçudur. Bu suçun cezasız kalması diğer çatışmalarda hastane ve masum çocukların hedef alınmasını daha da artıracak. Sınır Tanımayan Doktorlar'da gönüllüyüm. Şifa Hastanesi'nden el- Ehli Hastanesi'ne geçmiştim. Bütün gün ameliyat yaptık. Hastanede uyumaya karar vermiştim. Büyük bir patlama duyduk. Ameliyathane tavanının bir kısmı çöktü. Koridorlarda cesetler gördük. Bacağı uyluğundan kopmuş bir adamla ilgilendim. Korkunç bir tablo vardı. İsrail, hastaneye saldıracağınıo söylemişti, tam olarak bunu yaptı. İsrail'e koşulsuz destek veren her Batılı politikacının elinde bu çocukların kanı var.
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Sirkeyle ameliyat yapan cerrah dehşeti anlattı
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