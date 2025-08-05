Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi: O anlar kamerada!

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, yaptığı açıklamada, Glisic'in ameliyat edildiğini, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde tedavi gördüğünü duyurdu. Ameliyatın beklenenden uzun sürdüğünü açıklayan Loncar, "Son derece karmaşık bir ameliyattı. Müdahale sırasında birden fazla ekip çalıştı çünkü hem damar tıkanması hem de kanama mevcuttu. Bakan entübe edildi. Adım adım ilerliyoruz" dedi. Bakanın beyin kanaması geçirmesine neden olan sebebin ortadan kaldırıldığını ve tedavisine devam edileceğini ifade den Loncar, artık bakanın vücudunun tedaviye nasıl yanıt vereceğine bakacaklarını ifade etti.