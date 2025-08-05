Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi: O anlar kamerada!
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında beyin kanaması geçirdi. Siyasetçinin durumunun ağır olduğu açıklanırken, yaşananlar kameralara anbean yansıdı.
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, Sırp Pink Televizyonu'nda katıldığı bir sabah programı sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan siyasetçinin beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu açıklandı.
Program sırasında aniden kekelemeye başlayan ve kelimeleri düzgün telaffuz edemeyen Sırp bakana, iyi olup olmadığı soruldu ve bakan cevap veremeyince programa ara verildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in aile dostu olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) üyesi bakanın hastaneye kaldırılmasının ardından Vucic'in de hastaneye gittiği bildirildi. Vucic, ayrıca sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajda, "Dare (Darko) dayan, Pes etmek yok" dedi.