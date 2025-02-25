Sırp lider Vucic, BM’de kullandıkları oy için özür diledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde televizyon programında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden karar tasarısına destek verdiklerini ve bunun hata olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Bu konuda tarafsız bir tutum sergilememiz gerekirdi. Sırbistan'ın bir hata yaptığını düşünüyorum, bu yüzden Sırbistan vatandaşlarından özür diliyorum ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Belki yorgunum, belki fazla meşgulüm ve her şeye yetişemiyorum. Avrupa tarafından sunulan karar tasarısına 'evet' oyu verdik. ABD'nin sunduğu karar tasarısı konusunda ise tam da olması gerektiği gibi hareket ettik ve çekimser kaldık. Ancak benim düşünceme göre, Avrupa karar tasarısında da çekimser kalmalıydık. Bu yüzden Avrupa'da siyasi desteğimi veya puanlarımı kaybedeceğim kesin ama yine de Sırbistan'ın çekimser kalması gerektiğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı olarak kendi görüşünü ve tutumunu dile getirme hakkı bulunduğunu belirten Vucic, ülkesinin çıkarları doğrultusunda çekimser kalmaları gerektiğini ifade etti.