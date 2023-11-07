Sırp suç örgütü mensubu öldürülmüştü: Keşfin detayları ortaya çıktı!

Sırp "Skaljeri" suç örgütü üyesi Risto Mijanovic'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, maktulün gömüldüğü iddia edilen sanık Zeljko Bojanic'e ait Zekeriyaköy'deki villada dün keşif yaptı.

Davanın son duruşmasında Zekeriyaköy'deki villada keşif yapılması kararı üzerine mahkeme ve bilirkişi heyeti dün Sarıyer'deki villaya geldi.

Tanık polisler ve sanık Bojanic'in avukatlarının da katıldığı keşifte villada inceleme yapıldı.

Tanık polis memuru O.Z, Sırp yetkililerin kendilerine ilettiği fotoğrafta yer alan villa ile incelenen villanın aynı olduğunu, sanık Bojanic'in telefonundan geçirilen fotoğrafların da keşif yapılan villada çekildiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Bilirkişi heyeti, gerekli yerlerin fotoğrafını çektiklerini ve gösterilen yerlerde tespit yaptıklarını kaydederek, hazırladıkları raporu dosyaya sunmak üzere süre istedi.

Sanık Bojanic'in avukatlarından Taner Akıncı, iddianamede yer alan fotoğraflardaki söz konusu evin, keşif yapılan villa olmadığını iddia ederek, aynı projeye sahip başka konutların olup olmadığının site yönetiminden sorulmasını talep etti.

Heyet, bilirkişi heyetine raporu hazırlamak üzere süre verilmesine ve avukatların taleplerinin değerlendirilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Eylül 2022'de, "Kavacki" suç örgütüne mensup kişilerin, "Skaljeri" suç örgütünün üst düzey konumundaki üyesi Risto Mijanovic'i Uskumruköy'deki bir restorana çağırdıkları ve buradan kaçırdıkları anlatılıyor.

Suç örgütü mensuplarının, Mijanovic'i restorana yakın mesafedeki sanık Zeljko Bojanic'e ait villaya götürdükleri aktarılan iddianamede, Mijanovic'in el ve ayaklarını bağlayıp, ağzı bantlı şekilde eziyet ettikleri ve daha sonra öldürüp ortadan kaldırdıkları ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Hakan Kaptan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar, sanık Zeljko Bojanic'in de "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in ise "eziyet", "birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 4 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.