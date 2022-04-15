Sirte’de yeni bir toplu mezar daha bulundu

Sirte'nin Cize Deniz (Giza Manina) bölgesinde kimliği belirsiz 11 cesedin çıkarıldığı toplu mezarın bulunduğu bildirildi. Sirte bölgesinde tespit edilen toplu mezar ile Libya'da tespit edilen mezar sayısı 94'e ulaşmış oldu. Libya hükümetine bağlı Kayıp Kişileri Arama ve Tespit Etme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Sirte kentinin batısında bulunan toplu mezardan 11 kişiye ait cesedin çıkarıldığı belirtildi. Bölge kaynaklarından cesetlere ait olan kemik örneklerinin adli tıp uzmanları tarafından incelenmek üzere bölge hastanelerine sevk edildiği öğrenildi.Tarhuna ve çevresinde bulunan toplu mezarlar başta olmak üzere Libya'da şimdiye kadar 94 ayrı mezarda 376 cesede ulaşılırken bunlardan sadece 70'e yakınının kimliği belirlendi.



KAYIPLARIN AİLELERİ ADALET İSTİYOR

Birleşmiş Milletler(BM) daha önce ülkede bulunan toplu mezarlara ilişkin Libya'daki durumun çok korkunç olduğunu belirterek suçluların bulunması için acil çağrıda bulunmuştu. Ülkede bulunan 94 toplu mezarın 50'den fazlası Terhune kentinde yer alıyor. Cesetlerin kimliklerinin tespiti ise büyük oranda mümkün olmuyor. Libya'da yakınları kayıp olan aileler toplu mezarların sorumlularının bulunması ve adalete teslim edilmesini istiyor.