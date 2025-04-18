Şişli Belediyesinden öğrenci bursunun yatırılmadığı iddialarına ilişkin açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye tarafından sağlanan öğrenci bursları ve abonman desteğinin bu ay yatırılmadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Şişli Belediyesi harcamalarında bahsedilen burs ve abonman desteğinin yer almadığı aktarılan açıklamada, "Son dönem belediye meclis ve encümen kararları da incelendiğinde öğrenci bursu ve abonman desteği yapılması yönünde bir karar alınmadığı görülmüştür. Ayrıca Şişli Belediyesi bu amaçla bağış da kabul etmemiştir. Belediyemizle ilgili olmayan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.