Sistematik işgal için evleri patlatıyorlar

İsrail ordusu, işgal ettiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim ve güneyindeki Philadelphi koridorlarını genişletmek için Gazze ve Refah'taki evlerin yıkımını hızlandırdı. Gazze'de Anadolu Ajansı'na konuşan yerel bir kaynak, "İsrail ordusu, şehrin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, Devlet Kavşağı çevresindeki binaları ve yerleşim alanlarını yoğun bir şekilde havaya uçurdu" dedi. İsrail'in Philadelphi Koridoru ve Netzarim Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarı Hamas ile İsrail müzakerelerini zora sokan konuların başında geliyor. Mısır yönetimi de İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda var olmasının "ulusal güvenliğine" zarar vereceğini ifade ederek buna karşı çıkıyor. Gazze hükümeti medya ofisinin 15 Eylül'de yayınladığı verilere göre, İsrail saldırıları sonucunda 350 bin ev tamamen ya da kısmen yıkıldı. 80 bin ev de kullanılamaz hale geldi.İSRAİLordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 272'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın oldu. İsrail ordusunun dün Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.