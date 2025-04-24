Sıtma her yıl yüz binlerce kişiyi hayattan koparıyor

DSÖ'nün geçen yıl aralık ayında yayımladığı "2024 Dünya Sıtma Raporu"na göre, 2023'te dünyada 263 milyon sıtma vakası tespit edildi ve hastalık nedeniyle 597 bin kişi hayatını kaybetti. Hastalığa karşı en savunmasız grup olan 5 yaş altı çocuklar, dünya çapındaki sıtma ölümlerinin yüzde 76'sını oluşturdu. Küresel ölçekte tüm vakaların yaklaşık yüzde 94'ünü ve ölümlerin yüzde 95'ini oluşturan Afrika'da 2023'te 246 milyon kişiye sıtma teşhisi konuldu. Dünyadaki vakaların yüzde 50'den fazlası salgının en şiddetli yaşandığı Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Uganda, Etiyopya ve Mozambik'te kaydedildi. Doğu Akdeniz bölgesindeki vakaların yüzde 35.2'si Afganistan ve Pakistan'da ortaya çıkarken Sudan'daki güvenlik problemleri, Yemen'deki veri akışındaki sıkıntılar ve Somali'deki verilerin niteliğiyle ilgili problemler yüzünden bu ülkelerle ilgili güvenilir verilere erişilemiyor.