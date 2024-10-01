Siviller neredeyse İsrail orayı vuruyor

Terör devleti İsrail, yaklaşık bir yıldır kan gölüne çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin topraklarının dışında Suriye, Yemen ve Lübnan'a da saldıran İsrail, Gazze Şeridi'nde okulları hedef alıyor. İsrail, zorla evlerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı okulları, mülteci kamplarını ve hayatta kalmaya çalışan aileleri vurmaya devam ediyor. Dün Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Ataya ve Ebu Şumeys ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli daha öldü. İsrail ordusu ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı "Eş-Şucaiyye" okuluna saldırı düzenledi. 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Refah kentinin kuzey bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldılar. Ölülerin olduğu bildirildi.Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında ise sığınmacıların bulunduğu bir çadıra keşif uçağıyla saldırı düzenledi. Saldırıda biri çocuk, biri kadın 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu son 24 saatte en az 34 kişi yaşamını yitirdi. Böylece İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 638'e, yaralı sayısı da 96 bin 460'a yükseldi. Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin yaklaşık 17 bininin çocuk olduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine de baskınlar düzenledi. Baskınlarda 2 Filistinliyi öldürdü.İsrail ordusunun büyük bir enkaz yığınına çevirdiği Gazze Şeridi'nde binlerce insan gidecek güvenli yer bulamıyor. Zor durumdaki hastaneler yaralılarla dolu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'de 10 binden fazla kişinin hâlâ tıbbi tahliyeye ihtiyaç durduğunu kaydetti.Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin yanlısı dört aktivistin evlerine baskın düzenledi. Bu kişiler, Filistin'e destek amacıyla düzenledikleri gösterilerde suç işlemekle itham ediliyor. Baskınlara, Berlin'de 7 Ekim'den bu yana artan Filistin yanlısı protestolar gerekçe gösterildi.