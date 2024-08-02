Sivillerin sığındığı okullar doğrudan hedef

Siyonist İsrail rejimi durmuyor. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdü, 31 Temmuz'da ise İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenledi. Filistin davasının simge ismi Haniye, dün Katar'ın başkenti Doha'da toprağa verildi. Dünya suikatlardan sonra Hizbullah ve İran'dan gelecek misillemelere odaklandı. Arkasına ABD'yi alarak bölgeyi kaoso sürekleyen İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde de kan dökmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarını yerinden edilmiş on binlerce sivilin sığındığı okullara "dikkat çekici derecede" yoğunlaştırdığını açıkladı.Hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun "güvenli" alanlar olarak ilan ettiği bölgelere dair iddiaları boşa çıktı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 85'inin doğrudan hedef alındığını veya hasar gördüğünü kaydetti. Katil İsrail ordusu dün de binlerce sivilin sığındığı bir okulu vurdu. Saldırıda 15 kişi daha yaşamını yitirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 36 hastaneden 16'sının kısmen hizmet verebildiğini ve 2 milyondan fazla Gazzelinin sağlık ihtiyaçları için yalnızca 1400 yatak kapasitesinin bulunduğunu söyledi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Al Jazeera Arapça muhabiri İsmail el-Ghoul ve kameraman Rami el-Rifi hayatını kaybetti. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 150'ye yakın gazeteciyi katletti.