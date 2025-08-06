Siyasette yapay zeka kullanımı tartışma yarattı: İsveç Başbakanı tavsiyeyi ChatGPT’den alıyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, 3 Ağustos'ta İsveç'in Dagens Industri gazetesinde yayımlanan açıklamasında, "Yapay zeka araçlarını ikinci bir görüş almak için kullanıyorum" ifadesini kullanması, "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?" sorularını gündeme getirdi.

"BİZ CHATGPT'YE OY VERMEDİK"

Umea Üniversitesinden Yapay Zeka Profesörü Virginia Dignum da İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, yapay zekanın siyasi fikirler bağlamında "anlamlı" bir görüş bildirme yeteneğinin olmadığını, kendisini üretenlerin görüşlerini yansıttığını söyledi.

Dignum, yapay zeka araçlarını "kaygan bir zemin"e benzeterek "Güvenirliğin garanti altına alınması gerekir zira bizler (Kristersson'un başbakan olduğu seçimde) ChatGPT'ye oy vermedik." değerlendirmesini yaptı.

İsveç'teki bazı uzmanlar da yapay zekanın bugünün teknoloji dünyasında önemli bir yer edindiğini, Kristersson'un açıklamalarının "skandal" değil, "doğal" olduğunu savundu.