Siyonist Bakan Ben-Gvir provokasyonda sınır tanımıyor: Polis korumasıyla Mescid-i Aksa’yı bastı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında dua ettiği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkili, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail 'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis koruması ve bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli eşliğinde İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti.

IRKÇI BAKAN SIKLIKLA MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLİYOR

Daha önce defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, baskınlarını genel olarak duyuru yapmadan İsrail güçlerinin koruması altında yapıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.