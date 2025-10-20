Siyonist Bakan Ben Gvir'den alçak Gazze mesajı: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız
Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Hamas'tan rehineleri aldıklarını ve savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binlerce masum devleti katleden terör devleti İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da duyurduğu Gazze'de ateşkes planını ihlal etti.
REFAH BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, terör devletinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'den skandal bir açıklama geldi.
"YENİDEN SAVAŞMALIYIZ"
Ben Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rehineleri aldıklarını ve savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
GAZZE'DE ATEŞKES YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLANDI
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.
İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.