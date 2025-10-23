Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal paylaşım! "Onlardan her şeyi aldık, tek şey kaldı..."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Filistinli esirlere yaptıkları işkenceyi övünerek anlatan Gvir, alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuştu.

Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası." diye konuştu.

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVİR'İN SKANDAL PAYLAŞIMLARI

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.