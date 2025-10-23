Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal paylaşım! "Onlardan her şeyi aldık, tek şey kaldı..."
İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusla Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından, Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu paylaştı. Filistinli esirlere yaptıkları işkenceyi övünerek anlatan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" ifadelerini kullandı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Filistinli esirlere yaptıkları işkenceyi övünerek anlatan Gvir, alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuştu.
"ONLARDAN HER ŞEYİ ALDIK..."
Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.
İçinde 3 Filistinli esirin yerde dizleri üzerinde bekletildikleri küçük hücrenin önünde duran Ben-Gvir, "Filistinli esirler hak ettikleri şekilde yerlerde oturtuluyor." dedi.
Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası." diye konuştu.
AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN-GVİR'İN SKANDAL PAYLAŞIMLARI
Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.