Siyonist Bakan Tel Aviv’in kirli planını itiraf etti: Hedefimiz Gazze’de yerleşimler kurmak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun henüz bu konuyu gündeme getirmediğinin farkında olduğunu ancak bu konunun masada olduğunu dile getiren Eliyahu, Orta Doğu'da ancak bu tür bir söylemin etkili olduğunu savundu.

Bu yasa dışı yerleşim birimleri, 2005'te İsrail tarafından boşaltılmıştı.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede, Gazze Şeridi'ni de işgal etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanların da destek verdiği kimi dernek ve kuruluşlar, Gazze'de 2005'te boşaltılan bu yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden inşa edilmesini ve buralara Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleştirilmesini savunuyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aşırı sağcı bakanlar ve milletvekilleri, İsrail ordusunun saldırılarla yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması talebiyle 20 Temmuz'da Gazze sınırına yürümüştü.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan ve yaklaşık iki yıl süren ağır saldırıların ardından Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör