Siyonist bakandan küstah sözler: Gazze’den çekilmeyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının aksine Gazze’den tamamen çekilmeyeceklerini ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'de bir gazeteye verdiği demeçte Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plana göre Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söyleyen Katz, Filistinli grubun bu adımı atmaması halinde İsrail'in "Hamas'ı silahsızlandıracağını" savundu.
KATZ TRUMP'IN PLANINA UYMUYOR
Katz, Trump'ın açıkladığı planın aksine İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini dile getirerek "İsrail asla Gazze topraklarını terk etmeyecek. Yerleşim yerlerini korumak için Gazze içinde bir güvenlik şeridi olacak." ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıkladığı plan, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, Hamas'ın ise silah bırakmasını içeriyor.