Siyonist bakanın hadsiz çağrısı İsrail’i panikletti

İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söylemesi büyük tepki çekti. Ben-Gvir'in, ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını belirten İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın "tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu kaydetti. Ana muhalefet lideri Yair Lapid de Netanyahu hükümetinin "kontrolü kaybettiğini" ifade etti. İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben- Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı. Filistin Devlet Başkanlığı ise yaptı açıklamada "Filistin halkı, hiçbir şekilde mübarek Mescid-i Aksa'ya zarar verilmesini kabul etmeyecektir. Çünkü Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve zarar görmesine asla müsaade edilmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu. Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanların olduğunu ifade edilerek, bunun "tüm bölgeyi yakacak bir din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli bir çağrı" olduğu vurgulandı.