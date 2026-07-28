Siyonist Başbakan Netanyahu, Beyaz Saray yakınlarında protesto edildi

Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizler taşıdı.

"ABD/İSRAİL SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURUN"

Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile görüşecek.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör