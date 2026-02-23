Siyonist elçiye öfke büyüyor

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail'in Ortadoğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki skandal ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke, Huckabee'nin açıklamalarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sekreterliklerinin ortak açıklamasını yayımladı. Açıklamada, Huckabee'nin ifadelerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu, bölgenin güvenlik ve istikrarını ciddi biçimde tehdit ettiği bildirildi.

HER TÜRLÜ TEHDİDİ REDDEDİYORUZ

Söz konusu ifadelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu vizyonla ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmek için kapsamlı planla doğrudan çeliştiği vurgulandı. Açıklamada, "Planın hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine dayandığını vurgulayan bakanlıklar, başkalarının toprakları üzerinde kontrolü meşrulaştırmaya yönelik açıklamaların bu hedefleri baltaladığını, gerilimleri körüklediğini ve barışı ilerletmekten ziyade kışkırtma niteliğinde olduğunu belirttiler" denildi. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, her türlü tehdidin kategorik olarak reddedildiği belirtildi. Huckabee'nin açıklamalarını İran'da kınadı.

KÜSTAHLIĞINI SÜRDÜRDÜ SİYONİZMİ SAVUNDU

"NİL'DEN Fırat'a kadar uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" ileri süren ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrail'in güvenlik içinde var olma hakkı olarak" tanımladığı Siyonizm ideolojisini savundu. Huckabee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Siyonizm üzerine yaşadıkları tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Huckabee, "Siyonizm, İsrail'in güvenli ve emniyetli bir şekilde var olma hakkına sahip olduğuna dair inançtır. Bu kadar basit ve nettir"dedi.