Siyonist elçiye tepki yağdı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savundu. İsrail'in binlerce çocuğu öldürmesine ilişkin Huckabee, "İsrail isteseydi Gazze'deki tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor" dedi. Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan söz konusu açıklamalara tepki yağdı.

ABD'Lİ GAZETECİ: İSRAİL BÜYÜK BİR YÜK

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ülkesi ABD'nin içeride pek çok sorunla karşı karşıya olmasına rağmen dikkatlerin İsrail'e destek vermeye çevrilmesini eleştirdi. Carlson, "İsrail, ABD için çok büyük bir yük. Aslında, sınırlarımız dışında karşılaştığımız en büyük yük" dedi.