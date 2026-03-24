Siyonist gaspçılardan insanlık dışı eylem: Filistinlileri araçla ezdiler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir İsrailli, aracını Vadi Fukin köyü yakınlarında Kudüs'teki iş yerlerine ulaşmaya çalışan 4 Filistinli işçinin üzerine sürdü. Saldırıda söz konusu işçiler yaralandı.

Bir başka olayda ise yine bir İsrailli, aracıyla bir Filistinliyi ezdi. İsrail polisi olay öncesinde söz konusu Filistinliye ateş açarak ayağından yaraladı. Yaralı işçi tedavi için Kudüs'teki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca İsrail güçleri, Kudüs'teki iş yerlerine ulaşmaya çalışan 5 Filistinliyi ise gözaltına aldı.