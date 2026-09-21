Siyonist ırkçılardan Aksa’ya alçak baskın
Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs Valiliği sabah saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen yaklaşık 100 fanatik İsraillinin Aksa'nın avlularında Talmudik ayinler ve dualar yaptığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı bakanlar ve binlerce fanatik İsrailli önceki gün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Burak (Ağlama) Duvarı'na baskın düzenledi. Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ile Mescid-i Aksa yerleşkesinin altındaki tünellerde yürüyüş yaptığı bir video paylaştı.