Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Siyonist İsrail aralıksız katlediyor: Gazze’de çeşitli yerleri vurdular
Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:40

Siyonist İsrail aralıksız katlediyor: Gazze’de çeşitli yerleri vurdular

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’deki soykırımını durmaksızın sürdürüyor. Bugün de tek bir yerle yetinmeyip birden fazla bölgeyi hedef aldı. Düzenlediği saldırılarda 21 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Siyonist İsrail aralıksız katlediyor: Gazze’de çeşitli yerleri vurdular

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 eve düzenlediği saldırıda "korkunç bir katliam" yaşandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Beyt Hanun'da "Ebu Avde", "Şebat" ve "Kefarine" ailelerine ait 3 evi bombaladığını, saldırılarda 13 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Ez-Zenne bölgesini hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde dün yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu yaralanan 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun dün akşam Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siyonist İsrail aralıksız katlediyor: Gazze’de çeşitli yerleri vurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA