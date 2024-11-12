Siyonist İsrail aralıksız katlediyor: Gazze’de çeşitli yerleri vurdular

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 eve düzenlediği saldırıda "korkunç bir katliam" yaşandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Beyt Hanun'da "Ebu Avde", "Şebat" ve "Kefarine" ailelerine ait 3 evi bombaladığını, saldırılarda 13 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı.