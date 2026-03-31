Siyonist İsrail askerleri Batı Şeria’da baskın düzenledi: 23 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria genelinde geniş çaplı operasyon düzenledi.

7 KENTTE EŞ ZAMANLI BASKIN

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'ta 2, Beytüllahim'de 5, El Halil'de 5, Tulkerim'de 2, Cenin'de 6, Kalkilya'da 2 ve Selfit'te 1 kişi İsrail askerlerince gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 23 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin evlere girerek eşyalara zarar verdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.