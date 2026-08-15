Siyonist İsrail askerleri Filistinlilerin düğününe baskın düzenledi!

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-Ayzeriyye beldesinde Filistinlilere ait bir düğün salonuna baskın yaptı. Filistinli davetlilere ses ve gaz bombalarıyla saldıran İsrail askerlerinin, düğün alanında bulunan gençlerden bazılarını şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

Siyonist İsrail askerleri Filistinlilerin düğününe baskın düzenledi!
AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye beldesindeki bir düğün salonuna girerek içerideki davetlilere sert müdahalede bulundu.

SES VE GAZ BOMBALARIYLA SALDIRI

Filistinli davetlilere ses ve gaz bombalarıyla saldıran İsrail askerlerinin, düğün alanında bulunan gençlerden bazılarını şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #DOĞU KUDÜS #SALDIRI

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