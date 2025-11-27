Siyonist İsrail ateşkese rağmen 3 kente hava saldırıları düzenledi

Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail askerleri bölgedeki binaları patlattı. Patlamalar, kentin birçok noktasından duyuldu.

HAN YUNUS VE REFAH'TA EVLER YIKILDI

Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesi ve Refah'ın bazı bölgelerinin de vurulduğunu, sivillere ait konutların patlatıldığını belirtti.

HELİKOPTER VE ZIRHLI ARAÇLARDAN YOĞUN ATEŞ

İsrail ordusuna ait helikopterlerin ve bölgedeki askeri araçların aynı bölgelere yoğun şekilde ateş açtığı bildirildi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.