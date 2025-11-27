Siyonist İsrail ateşkese rağmen 3 kente hava saldırıları düzenledi
Ateşkese rağmen Siyonist İsrail ordusu, Gazze kenti, Han Yunus ve Refah’a yeni hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının birçok bölgede konutları hedef aldığını ifade etti.
Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail askerleri bölgedeki binaları patlattı. Patlamalar, kentin birçok noktasından duyuldu.
HAN YUNUS VE REFAH'TA EVLER YIKILDI
Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesi ve Refah'ın bazı bölgelerinin de vurulduğunu, sivillere ait konutların patlatıldığını belirtti.
HELİKOPTER VE ZIRHLI ARAÇLARDAN YOĞUN ATEŞ
İsrail ordusuna ait helikopterlerin ve bölgedeki askeri araçların aynı bölgelere yoğun şekilde ateş açtığı bildirildi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
ATEŞKES 500 KEZ İHLAL EDİLDİ
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat" adı verilen ve Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bölgeye çekilmişti.
İsrail'in işgali altında bulunan ve Filistinlilerin girişinin yasaklandığı bu bölgelerde, haftalardır benzer bombardıman ve yıkım faaliyetleri sürüyor.
Gazze hükümeti Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, İsrail 10 Ekim'den beri anlaşmayı yaklaşık 500 kez ihlal ederek en az 347 Filistinliyi öldürdü.