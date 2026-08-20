Siyonist İsrail ateşkese rağmen katlediyor: Son 24 saatte 10 Filistinli yaşamını yitirdi
İşgalci İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 10 Filistinli katledildi. Öte yandan İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 417'ye, yaralı sayısı da 174 bin 360'a yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 417'YE YÜKSELDİ
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1283 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 248 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 417'ye, yaralı sayısının da 174 bin 360'a yükseldiği bildirildi.
Gazze'de enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.