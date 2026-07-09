Siyonist İsrail, Batı Şeria'da Filistinli 3 aileye ait bir binayı yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait buldozerler, sabahın erken saatlerinde El Halil kentinin doğusundaki Yatta beldesine bağlı İrfaiyye bölgesine baskın düzenledi.

FİLİSTİNLİ 15 KİŞİLİK 3 AİLENİN EVİ YIKILDI

Buldozerlerin Filistinli 15 kişilik 3 ailenin barındığı evi yıktığı belirtildi.

İsrail'in gerçekleştirdiği yıkımlar, 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre ancak zorunlu askeri gerekçelerle mümkün olduğundan, uluslararası insancıl hukuka aykırılık teşkil ediyor.

Yıkımlar, Filistinli ailelerin yerinden edilmesine ve tarım ile hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarını kaybetmesine yol açıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör