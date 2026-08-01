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  • Siyonist İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı! 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

Siyonist İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı! 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Siyonist İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı! 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesi'ne dün düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Mahmud Muhammed Fatayir hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişi yaralandı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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