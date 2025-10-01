Siyonist İsrail Gazze Şeridi’ni hedef aldı: 14 kişi hayatını kaybetti
Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 14 Filistinliyi öldürdü. Bombardımanda sivillerin yaşadığı evler ve yerinden edilenlerin sığındığı okul hedef alındı.
İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde Ebu Kemil ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.
SIĞINMA OKULUNA BOMBA: 6 ÖLÜ
Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı El-Fellah okuluna düzenlenen saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi. Onlarca kişi de yaralandı.
ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR ATEŞE VERİLDİ
İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde yer alan binaları ateşe verdi. Çevredeki çok sayıda yapı ağır hasar aldı.
NUSAYRAT'TA İHA SALDIRISI
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesi de hedef alındı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.