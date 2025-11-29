Siyonist İsrail Gazze’de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla bölgesinde bir saldırı düzenlediği ve saldırıda iki kardeş çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

SİVİL YERLEŞİMLER ENDİŞE KAYNAĞI

Bölge sakinleri, ateşkes ortamına rağmen İsrail saldırılarının sürdüğünü, özellikle sivil yerleşim alanlarının hedef alınmasının büyük endişeye neden olduğunu ifade etti.

Sağlık kaynakları da saldırıların bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırdığını, hastanelerin yoğunluk nedeniyle zorlandığını vurguladı.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını, 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.