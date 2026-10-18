Siyonist İsrail Gazze’de ateşkesi hiçe sayıyor: 5 Filistinli katledildi

Öte yandan İsrail askerlerinin Beyt Lahiye beldesinde iki gün önce düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 53 yaşındaki Osman Ayiş Sus'un da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yoğun ateş açtı. Han Yunus kentinin kuzeydoğu bölgeleri ise topçu ateşiyle hedef alındı.

Kentteki Nasır Sağlık Kompleksinde bulunan bir Filistinli de İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandı.

Han Yunus 'un doğusunda ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki bir Filistinli genç kadın hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise, İsrail askerlerinin, Beyt Lahiye'nin batısındaki Tel Zeheb bölgesinde açtığı ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN KATLİAMLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusunun saldırıları, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, bölgenin altyapısında da büyük yıkıma yol açtı.