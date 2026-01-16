Siyonist İsrail Gazze’de can almaya devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 455’e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde hastanelere 12 Filistinlinin naaşının getirildiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin, daha önce hedef alınan binaların enkazı altından yeni çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, son bir günde saldırılar sonucu 18 kişinin daha yaralandığı kaydedildi.

GAZZE'DEKİ BİLANÇO

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 463 kişinin öldürüldüğü, 1269 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 455'e, yaralı sayısının 171 bin 347'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hâlen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.