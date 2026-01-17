Siyonist İsrail Gazze’de can almaya devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 548’e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 1 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

GAZZE'DEKİ BİLANÇO

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 464 kişinin öldüğü, 1275 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 92 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 353'e yükseldiği kaydedildi.