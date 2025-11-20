Siyonist İsrail Gazze’de öğrencileri de hedef aldı: 19 bin öğrenci hayatını kaybetti

Filistin Eğitim Bakanlığı'nın Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya göre, Gazze'de 19 bin öğrenci öldürüldü, 28 bine yakını ise yaralandı.

OKULLAR HEDEF ALINDI

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yüzlerce okul ve anaokulunun yok edildiğini veya ağır hasar aldığını vurguladı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli çocuklara yönelik zulümlerinin devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma, Filistinli çocuk ve öğrencilerin korunması, eğitim hayatlarının iyileştirilmesi gibi konularda acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında 69 binden fazla Filistinli öldü, 170 binden fazlası da yaralandı.