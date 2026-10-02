Siyonist İsrail Gazze’deki ihlallerine devam ediyor: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in dün akşam insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde hedef aldığı bölgede Tamir el-Hamayide isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

HAN YUNUS KENTİNE YOĞUN ATEŞ AÇILDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun ateş açtığı belirtildi.

İsrail'in hedef aldığı Han Yunus'ta bir yaşlı kadın ile bir gencin yaralandığı aktarılan haberde, Han Yunus'un kuzey bölgelerinde de açılan ateş sonucu bir kız çocuğunun yaralandığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ateş açtığı ihlallerini sürdürdüğüne işaret edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör